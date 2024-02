Jugendfußball Wenn auch die Außenseiter stolz sind

„Er hat einen absoluten Sahnetag erwischt, hat alle drei Tore von uns erzielt und aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung herausgeragt“, lobte Trainer Timo Gotthardt, für den sich mit dem Turniersieg ein Kreis schloss. „Vor exakt 30 Jahren bin ich an Ort und Stelle mit meinem Vater Josef als Trainer mit dem 1. FC Saarbrücken B-Jugend-Saarlandmeister geworden. Heute wiederholt sich die Geschichte mit meinem Sohn Tim und mir“, erzählte Gotthardt. Dessen Mannschaft hofft nun, sich bei der Südwest-Meisterschaft am Wochenende in Mülheim-Kärlich wie im Vorjahr in der C-Jugend den Titel zu sichern und sich für die deutsche Meisterschaft im März in Duisburg zu qualifizieren. 2023 sorgte Saarschleife bei der deutschen Meisterschaft für Aufsehen. Sie holte ein Remis gegen Hertha BSC und unterlag dem späteren Sieger 1860 München nur mit 2:3.