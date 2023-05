Bildung Schüler sind täglich im Einsatz für Europa

Brüssel und Straßburg sind vom Saarland nicht weit entfernt. Was jedoch dort im Europäischen Parlament geschieht, davon haben die meisten Saarländer keine genaue Vorstellung. Um die europapolitische Arbeit begreifbarer zu machen, gibt es unter anderem das Projekt der EU-Botschafterschulen, mit dem schon Schülern vermittelt wird, was das Parlament eigentlich macht und warum die europäische Zusammenarbeit so wichtig ist. Im Saarland gibt es nun drei solcher Botschafterschulen, neu hinzugekommen ist das Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten (SGS).