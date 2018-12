Am Donnerstag, 20. Dezember, ab 14 Uhr werden alle Online-Einzelspenden bis zu einem Betrag von 100 Euro auf der Spendenplattform www.gut-fuer-den-landkreis-saarlouis.de verdoppelt. Die Aktion läuft, bis die 10 000 Euro aufgebraucht sind.

Spender haben die Wahl zwischen den Kategorien Sport, Umwelt, Kultur oder Soziales. Darunter befinden sich bekannte Institutionen wir die Kinder- und Jugendfarm Saarlouis, der Förderverein Indienhilfe Saar, First Responder Überherrn, DJK Saarlouis Roden, Förderverein Ehrensache, Förderverein St. Barbara Hospiz Bous, Aktion Wunschbaum Dillingen, Leichtathletik Verein Saarlouis, Tierheim Dillingen und viele mehr. Aus 63 regionalen Organisationen können sich Spender Ihr Lieblingsprojekt aussuchen. Und das Gute daran ist eben, dass die Spende verdoppelt wird. Wer 20 Euro gibt, sorgt also dafür, dass 40 Euro beim Projekt ankommen – und das zu 100 Prozent, da die KSK die Kosten für den Betrieb des Portals übernimmt. So kamen bisher 192 000 Euro für 63 Projekt zusammen. Die jüngste Verdoppelungsaktion der KSK war am 6. Dezember zum Nikolaustag, als ebenfalls mit 10 000 Euro verdoppelt wurde. Insgesamt gab es 178 Einzelspenden. Besonders freuen konnte sich das Projekt „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“ von der Initiative Hilfe für Einzelschicksale in Dillingen, die mit 35 Einzelspenden mal zwei auf 5840 Euro kam. Der Verein betreut seit 1993 Hilfsprojekte in aller Welt.

„Ich freue mich, dass das regionale Spendenportal im Landkreis Saarlouis so gut angenommen wird“, sagt Sabine Behr, Projektleiterin für das Spendenportal. „Davon profitieren der Landkreis Saarlouis und alle Vereine und Organisationen, die sich auf der Spendenplattform befinden.“ Eine Besonderheit von Gut für den Landkreis Saarlouis ist der regionale Bezug der Spendenplattform. Organisationen oder Vereine, die Spender suchen, müssen lediglich drei Voraussetzungen erfüllen: ihre Initiative muss ein gemeinnütziges Ziel verfolgen, einen regionalen Bezug haben und dokumentieren, wofür sie das Geld einsetzt. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online und ist mit wenigen Klicks erledigt.