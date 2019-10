Leseraufruf : Gruselfotos zu Halloween gesucht

Kreis Saarlouis Leserinnen und Leser aufgepasst: Die SZ sucht tolle Halloween-Fotos.

Bald, am Donnerstag, 31. Oktober, ist Halloween. Dieses ursprünglich aus Irland stammende Fest erfreut sich seit auch in Deutschland steigender Beliebtheit. Als Halloween wird die Feier des Vorabends vom Allerheiligenfest, in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November bezeichnet.

Nach volkstümlicher Überlieferung war Jack O’Latern durch eine List aus der Hölle entkommen – als er dann aber in den Himmel kam, war die Tür für ihn verschlossen. Somit war Jack ewig dazu verdammt, zwischen Himmel und Hölle zu wandern. Dabei war er mit einer Kerze in einer ausgehöhlten Rübe unterwegs. So entstand der Brauch, Fratzen-Kürbisse auszuhöhlen und zu beleuchten. Zu einem wichtigen Volksbrauch wurde der von irischen Einwanderern eingeführte Grusel erst in den USA, wo der Tag zu den wichtigsten Festtagen zählt