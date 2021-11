Marathonsitzung : Saarlouiser Grüne wählen Delegierte für Landesparteitag

Der neue Vorstand der Saarlouiser Grünen besteht aus einer Doppelspitze: Den Vorsitz teilen sich (v. l.) Hubert Ulrich und Kiymet Göktas, zu deren Stellvertretenden wurden Patrice Odile Reuten und Alexander Maul gewählt. Foto: lx/Jörg O. Laux

Saarlouis Die Saarlouiser Grünen haben auf ihrer Mitgliederversammlung am Montag im Theater am Ring in einer sechsstündigen Marathonsitzung neben dem Ortsverbandsvorstand (die SZ berichtete) ihre Delegierten für den Landesparteitag am 21. November in Saarbrücken gewählt.