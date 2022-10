Fraulautern : Grubenlampen-Sammler treffen sich zur Börse in Fraulautern

Grubenlampen-Sammler treffen sich zur Börse in Fraulautern

Bereits im Vorjahr gab es bei der Sammlerbörse in Fraulautern zahlreiche Grubenlampen zu bestaunen. Das lockte viele Menschen an. Foto: Ruppenthal

Fraulautern Im Vereinshaus des Saarlouiser Stadtteils bieten Händler und Privatleute Grubenlampen in allen Formen und Variationen an.

Der Stadtverband der Bergmanns-, Hütten- und Traditionsvereine der Stadt Saarlouis lädt in Kooperation mit dem Berg- und Hüttenarbeiterverein St. Barbara Saarlouis-Fraulautern 1861 zur 22. Fraulauterner Grubenlampen-Sammlerbörse ein. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 30. Oktober, im Vereinshaus in Fraulautern statt. Die Börse öffnet von 9 bis 17 Uhr. Es können Grubenlampen, Gezähe und Bergbauliteratur von Händlern und Privatanbietern erworben werden, kündigt Klaus Hiery für die Veranstalter weiter an: „Es haben sich wieder viele Händler und Hobby-Sammler angekündigt, um seltene Grubenlampen zu präsentieren, zu ver- oder ankaufen oder auch selbst ein besonderes Glanzlicht für die eigene Sammlung zu erwerben.“