Großzügige Geste Spenden statt Geschenke: 90-Jähriger aus Ensdorf verschenkt Geburtstagsgeld an bedürftige Kinder

Ensdorf · Eine harte Vergangenheit hat den Ensdorfer Gerhard Trapp Großzügigkeit gelehrt. Nun wollte der 90-Jährige mit einer besonderen Aktion etwas zurückgeben: Alles Geld, was er zum Geburtstag geschenkt bekam, hat er lieber an einen Kindergarten in Afrika gespendet.

10.07.2024 , 11:48 Uhr

Glücklich, helfen zu können: Gerhard Trapp mit Zahnärztin Sandra Koech (l.) und Katharina Weiland-Zejewski, Leiterin des Witwenprojektes bei DfA. Foto: Nicolas Koech