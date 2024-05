Abschied von Industrieriesen Großes Finale für Ensdorfer Kraftwerk – Sprengtermin steht nun fest

Rund um die geplanten Sprengungen gegen 8 Uhr werde es an dem Tag zu Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen 6 und 9.30 Uhr kommen, kündigte die VSE an. So soll etwa ein Abschnitt der Bundesstraße 51 in der Nähe des Kraftwerks gesperrt werden. Rund um das Kraftwerk werde eine Sperrzone eingerichtet. Für interessierte Zuschauer biete sich die Bergenhalde/Saarpolygon in Ensdorf als Aussichtspunkt an, hieß es.