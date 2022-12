Geldsegen für Schülerforschungszentrum Saarlouis : Montan-Stiftung-Saar spendet 30 000 Euro für Schülerforschung

Saarlouis Der Förderverein Schülerforschungszentrum Saarlouis hat kürzlich eine Spende über 30 000 Euro von der Montan-Stiftung-Saar erhalten. Zur Scheckübergabe kamen Stefan Rauber und Christian Mohr von der Montan-Stiftung-Saar, Professor Dr. Andreas Schütze, Professor für Messtechnik an der Universität des Saarlandes, der Saarlouiser Landrat Patrik Lauer, Benjamin Brück, Leiter des Schülerforschungszentrums Saarlouis, sowie Mitglieder des Kreistages in den Räumlichkeiten des Schülerforschungszentrums (SFZSLS) zusammen.

Ebenfalls vor Ort war eine Schulklasse von Benjamin Brück, der neben seiner Tätigkeit im SFZSLS Lehrer am Max-Planck-Gymnasium in Saarlouis ist. Seine Schülerinnen und Schüler nahmen zur gleichen Zeit an einem Kurs zum Thema Wasserstoff Teil. So konnten die Besucherinnen und Besucher einen praxisnahen Einblick in die Arbeit des SFZSLS erhalten.