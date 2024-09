Koalitionsvertrag vorgestellt Wellness-Ressort und neue Kitas im Kreis Saarlouis: Der Fünf-Jahres-Plan der Großen Koalition

Der Titel des neuen Koalitionsvertrags der CDU- und SPD-Fraktionen im Saarlouiser Kreistag bringt das Ziel auf den Punkt, das die beiden Parteien mit den geplanten Projekten erreichen wollen: „Stabilität und Fortschritt in schwierigen Zeiten“. Raphael Schäfer, Kreisvorsitzender der CDU, erklärt bei der Präsentation des Vertrags: „Wenn man in den Osten Deutschlands schaut, sieht man, dass wir in komplizierten politischen Zeiten leben. Doch hier im Saarland haben wir noch starke Volksparteien. Diese Stabilität wollen wir nun gemeinsam im Kreis abbilden.“ Landrat und SPD-Kreisvorsitzender Patrik Lauer fügt hinzu: „Wenn CDU und SPD als starke Partner die Probleme von heute nicht angehen können, wer dann?“ Aktuell gehe vielen Menschen der Glaube an die Demokratie verloren. Eine starke und produktive Zusammenarbeit der beiden Volksparteien soll dieses Vertrauen im Kreis Saarlouis wiederherstellen.