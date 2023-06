Umleitungen im Überblick Großbaustelle auf A620 bei Saarlouis – was Autofahrer jetzt wissen müssen

Nach Angaben von Pressesprecher Klaus Kosok werden die Verkehrsteilnehmer auf der B 269 in Fahrtrichtung Saarlouis an der Auffahrt Ensdorf in Richtung Überherrn über die Industriestraße Altforweiler und die St. Avolder Straße in Neuforweiler zur Anschlussstelle Saarlouis-Mitte umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmer auf der L 271 an der Ausfahrt Lisdorf – unmittelbar neben der Richtungsfahrbahn Saarlouis – werden ebenfalls zur B 269 auf die schon genannte Umleitung geführt. Autofahrer aus Saarbrücken in Richtung Lisdorf werden bereits an der Anschlussstelle Ensdorf abgeleitet und über die B 269 nach Lisdorf geleitet.