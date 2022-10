Sind vertreten auf der grenzüberschreitenden Jobbörse in Bouzonville im Complexe Sportif et culturel (von links): Sandrine Guldner, sozialpädagogische Leitung der bilingualen Ganztagsklasse an der Grundschule in Rehlingen-Siersburg, Annika Gehl von der Gemeinde Rehlingen und Lena Zimmer, stellvertretende Schulleiterin der Grundschule in Rehlingen-Sierburg. Foto: BeckerBredel