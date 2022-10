Theater am Ring : Götz Alsmann bringt „Liebe“ ins Theater am Ring

Der Sänger Götz Alsmann tritt in Saarlouis auf. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Saarlouis Nach einer Corona-Zwangspause holt Götz Alsmann seine verschobenen Shows nach. Am Samstag, 19. November, steht er mit seiner Band auf der Bühne des Theaters am Ring in Saarlouis. Alsmann widmet sich in seinem Programm „Liebe“ den Arbeiten der großen Schlager-Komponisten und Texter des deutschen Sprachraums.

Für den ursprünglichen Termin gekaufte Karten sind nach wie vor gültig, wie die Veranstalter betonen.

Liebeslieder seien über Jahrzehnte eine der Spezialitäten deutschsprachiger Texter und Komponisten gewesen. Die Stücke seien romantisch und zart, verträumt und verrucht, aber auch draufgängerisch und wild gewesen. Ganz gleich, ob es sich dabei um Werke aus der Zeit der „silbernen Operette“ der 20er- und 30er-Jahre handelt, um Chansons der Nachkriegszeit oder um die Schlagerlieder der 50er- und 60er-Jahre. All diese Songs überführt Alsmann in die Welt des Jazz.