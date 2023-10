Nach Schäden in anderen Gemeinden Wie Wadgassen schnelles Internet bekommt – und gleichzeitig 35 Kilometer brandneue Gehwege

Abgesackte Verbundsteine und schlecht verfüllte Schlaglöcher: Der laufende Glasfaserausbau hat im Kreis Saarlouis bereits für reichlich Ärger gesorgt. In Nalbach soll ein Mann auf uneben wiederhergestelltem Asphalt gestürzt sein und sich verletzt haben. Als auch bei den Arbeiten in Wallerfangen mehrere Straßen und Gehwege beschädigt wurden, hatte die Gemeinde sogar einen kompletten Baustopp verhängt. In der Kritik stand in beiden Kommunen die Deutsche Glasfaser und Geodesia – das ausführende Tiefbauunternehmen, das aktuell auch den Glasfaserausbau in Wadgassen übernimmt. Doch eine Kooperation zwischen den Firmen und der Gemeinde verspricht, dass solche Mängel hier weitestgehend vermieden werden können. Im Gegenteil: Wenn die letzte Leitung für High-Speed-Internet verlegt ist, soll Wadgassen in allen Ortsteilen sogar viel schönere Gehwege haben, als zuvor.