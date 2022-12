Bauarbeiten auf Privatgrundstück : Glasfaser-Ausbau: Wieso auch bei Hausbesitzern ohne Anschluss-Vertrag gebaut wird

Kreis Saarlouis Nicht nur mit Schäden beim eigentlichen Ausbau, auch mit einer Postkarte sorgte die Deutsche Glasfaser zuletzt für Wirbel. Denn auch bei denen, die gar keinen Vertrag mit dem Unternehmen geschlossen haben, soll auf privaten Grundstücken gebaut werden. Ist das erlaubt? Die wichtigsten Antworten im Überblick.

In vielen Kommunen im Saarland regte sich zuletzt Kritik an Schäden und Problemen durch Bauarbeiten im Zuge des bundesweiten Glasfaserausbaus. Bei manchen sorgte in diesem Zusammenhang jetzt auch ein Schreiben der Deutschen Glasfaser, die den Breitbandausbau in der Region auf eigene Kosten maßgeblich vorantreibt, für zusätzlichen Verdruss.

Auch bei Hausbesitzern ohne Vertrag: Deutsche Glasfaser kündigt Bauarbeiten an

So fand etwa in Nalbach so mancher überraschte Grundstücksbesitzer Mitte Juli eine Postkarte in seinem Briefkasten, auf der das Unternehmen in wenigen Sätzen ankündigte, dass einer ihrer Baupartner ein sogenanntes Leerrohr – also ein Rohr, in welches später die eigentliche Glasfaserverbindung gelegt werden soll – unterirdisch bis zur Gebäudewand verlegen werde. Das eigentlich Interessante dabei: Ein solches Schreiben erhielten offenbar auch diejenigen, die nicht mal einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen hatten.

Doch kann ein Unternehmen einfach so von sich aus Bauarbeiten auf einem privaten Grundstück durchführen? Die wichtigsten Antworten hierzu im Überblick:

Wie begründet die Deutsche Glasfaser ihr Vorgehen?

In Ihrem Schreiben, welches auch unserer Zeitung vorliegt, bezieht sich die Deutsche Glasfaser in erster Linie auf das Telekommunikationsgesetz (TKG) – genauer gesagt auf den darin enthaltenen Paragrafen 134. Dieser erlegt Besitzern von Privatgrundstücken eine sogenannte Duldungspflicht auf, was beispielsweise die Verlegung von Versorgungskabeln betrifft.

Was bedeutet die Duldungspflicht für private Hausbesitzer konkret?

Vereinfacht gesprochen, können private Hausbesitzer die Arbeiten zur Verlegung von Glasfasern auf ihrem Grundstück nicht untersagen. Gleiches gilt auch für das Befahren des Grundstückes, sofern dies für Bauarbeiten auf einem anderen Grundstück notwendig ist.

Im gleichen Atemzug kann der Besitzer laut Paragraf 134 TKG aber auch „einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen“, wenn durch diese Arbeiten „eine Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt wird“. Zudem ist das Unternehmen, welches den Glasfaserausbau vorantreibt, verpflichtet, den Grundstücksbesitzer im Vorfeld auf seine Duldungspflicht hinzuweisen.

Was sagen die Gerichte hierzu?

Die im Telekommunikationsgesetz verankerte Duldungspflicht für Privatgrundstückbesitzer wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach durch den Gesetzesgeber und verschiedene Gerichte bestätigt. So beispielsweise auch vom Bundesverfassungsgericht im Jahre 2002 (Az. 1 BvR 142/02).

Laut der Urteilsbegründung stelle die Duldungspflicht demnach „keine Enteignung, sondern eine Inhaltsbestimmung des Eigentums dar“. In diesem Zusammenhang verwiesen die Richter auf die im Grundgesetz verankerte „Sozialpflichtigkeit“, wonach Eigentum verpflichtet und gleichzeitig dem Allgemeinwohl dienen soll. Aus dem Grundgesetz ergebe sich zudem, „dass der Telekommunikationssektor im Rahmen der Volkswirtschaft eine herausgehobene Bedeutung“ habe.

Was passiert im Schadensfall?

Auch hier ist der Paragraf 134 TKG recht eindeutig. Wird im Zuge der Arbeiten etwas beschädigt, „hat der Betreiber oder der Eigentümer des Leitungsnetzes auf seine Kosten den Schaden zu beseitigen“. Sprich: Das Unternehmen, welches den Glasfaserausbau betreibt, muss im Schadensfall zahlen.

Warum werden die Anschlussarbeiten nicht erst im jeweiligen Bedarfsfall durchgeführt?

Die Deutsche Glasfaser begründet dies in erster Linie mit einem höheren Aufwand, der bei späteren Anschlussarbeiten notwendig wäre, falls sich ein Hausbesitzer doch noch für einen Glasfaseranschluss entscheiden würde. Auch müssten entsprechende Genehmigungen bei der Kommune und anderen Behörden erst wieder eingeholt werden. Mit der jetzigen Vorgehensweise könnte ein nachträglicher Anschluss vergleichsweise schneller ermöglicht werden, wie ein Unternehmenssprecher unserer Zeitung hierzu erklärt.

