Ab sofort Gesundheitsamt Saarlouis hebt Trinkwasser-Chlorung auf

Das Trinkwasser in den Wallerfanger Ortsteilen St. Barbara, Gisingen, Kerlingen, Oberlimberg, Bedersdorf, Düren, Ittersdorf, Ihn, Leidingen, Rammelfangen sowie in Niedaltdorf, Oberfelsberg und in Teilen von Unterfelsberg muss ab sofort nicht mehr gechlort werden. Das hat der Wasserleitungszweckverband „Gau Süd“ Wallerfangen am Mittwoch mitgeteilt.