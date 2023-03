Mammutprozess startet Gericht verhandelt im Juni erste Klagen gegen umstrittene Grubenflutung im Saarland

Das Oberverwaltungsgericht in Saarlouis wird ab 20. Juni Klagen gegen die umstrittenen Grubenflutungspläne des Bergbaukonzerns RAG im Saarland verhandeln. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit. Gegen den Grubenwasseranstieg in ehemaligen Bergwerken im Saarland auf minus 320 Meter liegen dem Gericht insgesamt elf Klagen vor. Drei dieser Klagen sollen am 20. Juni verhandelt werden, für die übrigen Verfahren sei noch kein Termin absehbar, hieß es.