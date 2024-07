„Politisch fragwürdige Finte“ Wieso die Freien Wähler in Ensdorf mit einer neuen Fraktion nicht zusammenarbeiten wollen

Als „Frechheit“ und „politisch fragwürdige Finte“: So bezeichnete Heinrich Becker, Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft, die Pläne der Ratsmitglieder von Grüne und Linke im Ensdorfer Gemeinderat. In der konstituierenden Sitzung kündigten die gewählten Vertreter der beiden Parteien an, in den kommenden Jahren eine gemeinsame Fraktion bilden zu wollen. Dieser Schritt hat aber nicht nur zur Folge, dass die drei Bürgervertreter von nun eine gemeinsame Linie fahren und gleich abstimmen wollen. Er kostet die Freien Wähler auch einen Sitz in allen Ausschüssen.