Nächste große Hürde Gemeinderat Überherrn entscheidet heute über Baurecht für SVolt

Nach der Empfehlung des Überherrner Ortsrats, weiter an den Plänen für die geplante SVolt-Batteriezellfabrik in Überherrn festzuhalten (wir berichteten), ist nun der Gemeinderat gefragt. Das Gremium kam am Donnerstag, 7. März, um 18 Uhr, im Kulturhaus Überherrn zu seiner nächsten Sitzung zusammen.