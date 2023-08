Baumaßnahmen an Grundschulen Gemeinden bringen ihre Schulen während der Sommerferien auf Vordermann

Es sind nur noch wenige Tage bis die Sommerferien im Saarland enden. In den Grundschulen des Landkreises Saarlouis herrscht bereits jetzt aber schon hektisches Treiben, denn viele Gemeinden nutzen die schülerfreie Zeit, um ihre Grundschulen auch baulich wieder fit für die kommenden Schuljahre zu machen. Nach unserer Übersicht über die Baumaßnahmen an den weiterführenden Schulen des Landkreises und den Grundschulen der Städte hat sich unsere Zeitung jetzt bei den Grundschulen in den einzelnen Gemeinden umgeschaut.