Wegen Geldautomaten-Sprengungen Banken im Kreis Saarlouis in hoher Alarmbereitschaft: Wo es nun zu Einschränkungen kommt

Das Saarland wird aktuell von Panzerknackern heimgesucht. Schon mehrfach wurden dieses Jahr Geldautomaten gesprengt. Im Februar knallte es beispielsweise in Eppelborn, wobei zusätzlich ein danebengelegenes Bistro schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Erst zu Beginn des Monats musste ein Spezialeinsatzkommando die IKEA-Filiale in Saarlouis abriegeln, weil unbekannte Täter es auf den Automaten im Gebäude abgesehen hatten.