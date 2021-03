Beckingen/Kreis Saarlouis : Gefährliche Flucht vor einer Verkehrskontrolle

ARCHIV - 06.08.2015, Schleswig-Holstein, Flensburg: ILLUSTRATION - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Strasse. Die nordrhein-westfälische Polizei ist bei Blaulichtfahrten schneller am Einsatzort als früher. Das zeigten die Messungen der Einsatzzeiten, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Mittwoch. Bei einem Verkehrsunfall mit Verletzten seien es im vergangenen September 8 Minuten und 53 Sekunden gewesen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Carsten Rehder

Beckingen/Kreis Saarlouis Ein Fußgänger, der dem Mercedes mit SLS-Kreiskennzeichen ausweichen musste, wurde verletzt.

Mehrere Strafanzeigen erwarten einen Autofahrer, der am Donnerstagabend, 18.30 Uhr, mit seinem Wagen vor einer Verkehrskontrolle geflohen ist. Wie die Polizei berichtet, hatte sein Wagen ein SLS-Kreiskennzeichen.

Mit, wie es heißt, „weitaus überhöhter Geschwindigkeit“ raste er durch mehrere Beckinger Ortsteile und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Ein Fußgänger, der während der rücksichtslosen Flucht ausweichen musste, verletzte sich an Hand und Knie. Die wilde Fahrt endete mit einem Unfall an einer Gartenmauer in Reimsbach. Der Mercedes-Fahrer ließ das Auto nahe der Unfallstelle zurück und flüchtete zu Fuß.