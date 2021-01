Gut für Saft und Viez : „Roter Trierer Weinapfel“ ist die Streuobstsorte 2021

Schmelz Kleine Früchte, feste Schale und ein säuerlich-herber Geschmack: Das zeichnet den Apfel des Jahres 2021 aus. Dieser gilt als robust.

Die wahre Herkunft der alten Sorte ist unbekannt. Es heißt aber, sie soll im Raum Trier entstanden sein. 1872 wurde der „Rote Trierer Weinapfel“ erstmals fachlich beschrieben. Der „Rote Trierer“ oder „Rote Holzapfel“, wie die Sorte häufig bezeichnet wird, war im Süden und Westen Deutschlands, in Luxemburg, Frankreich, Österreich und der Schweiz verbreitet. Im Raum Trier ebenso wie in Lothringen, dem Saarland und im Metzer Raum wurde die Sorte, Berichten zufolge, häufig als Straßenbaum verwendet.

Im Jahr 1862 machte die Trierer Firma Lambert & Reiter beim Pomologen-Kongress in Bingen am Rhein schon auf die Vorzüge der Sorte zur Mostbereitung aufmerksam. In Baden-Württemberg fand der Apfel infolge der Empfehlung des bekannten Pomologen Eduard Lucas eine starke Verbreitung.