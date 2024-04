Abi-Jahrgang fällt aus Wie der Kreis Saarlouis verhindern will, dass 2029 die Schulen aus allen Nähten platzen

Mit Abschaffung der achtjährigen Gymnasiallaufbahn zugunsten von G9 hat die saarländische Landesregierung eine Zeitbombe gestartet – und der Timer steht auf 2029. Ein Jahr zuvor haben die letzten G8-Gymnasiasten ihren Abschluss gemacht. Doch der erste Jahrgang der neuen G9-Ära hat dann noch ein weiteres Schuljahr vor sich. Das heißt: An den Saar-Gymnasien wird es keinen regulären Abi-Jahrgang 2029, und somit auch keine Abgänger geben. Trotzdem werden sich im Folgejahr wieder hunderte neue Fünftklässler für Plätze an den sechs Kreis-Gymnasien in Saarlouis, Lebach und Dillingen bewerben. Das wird die Schulen platztechnisch vor große Herausforderungen stellen.