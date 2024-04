Fußball-Saarlandliga Reisbach und Schwalbach stehen kurz vor dem Klassenverbleib

Den Anhängern des Fußball-Saarlandligisten SC Reisbach schwante nichts Gutes: Im Heimspiel gegen den SV Merchweiler geriet ihre Mannschaft am Sonntag bereits nach vier Minuten in Rückstand. Vor etwa 300 Zuschauern verwandelte Felix Keßler einen Elfmeter zum 1:0 für die Gäste. Jannik Meßner hatte Lukas Pirron gefoult. Bei Reisbachs Fans weckte der frühe Rückstand böse Erinnerungen an die beiden letzten Partien. Sowohl beim 0:5 gegen den FSV Jägersburg als auch beim 0:6 beim FV Schwalbach hatte ihr Team ebenfalls in der Anfangsphase ein Gegentor kassiert – und danach schwach gespielt.