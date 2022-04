Baby bleibt unverletzt : Ermittlungsverfahren gegen Fahrer: Fußgänger mit Kinderwagen in Saarlouis angefahren

Saarlouis Bei einem Unfall hat ein Autofahrer zwei Fußgänger Samstagabend in Saarlouis leicht verletzt. In den Unfall involviert war auch ein Baby, das in einem Kinderwagen lag.

Wie die Polizeiinspektion Saarlouis mitteilt, wollten eine 24-Jährige und ein 38-Jähriger am Samstag gegen 22.40 Uhr die Straße Eisenhüttenstädter Allee an der Einmündung zur Holtzendorffer Straße überqueren. Die beiden hatten einen sechs Monate alten Säugling dabei, der in einem Kinderwagen lag.

Zeitgleich bog ein 34-jähriger Mann aus Wallerfangen von der Eisenhüttenstädter Allee in die Holtzendorffer Straße ein. Der Fahrer konzentrierte sich während des Abbiegens auf den von links kommenden Verkehr und übersah dadurch offenbar die Fußgänger. Dabei touchierte das Auto den Kinderwagen.