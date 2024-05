Fußball-Oberliga Diefflen will im Derby alles klarmachen und sucht Spieler

FC Cosmos Koblenz. Diefflen ist Neunter – und erwartet an diesem Samstag um 15.30 Uhr den bereits als Absteiger feststehenden Tabellen-Vorletzten Spvgg. Quierschied. Vier Spieltage vor Saisonende hat Diefflen elf Zähler Vorsprung vor der „roten Linie“ – wenn es das derzeit realistische Szenario mit sechs oder sieben Absteigern gibt. Nur bei acht Absteigern wäre der Abstand zum ersten Abstiegsplatz mit sechs Zählern deutlich geringer. Dieses tritt aber nur ein, wenn der FSV Mainz 05 II, der in der Regionalliga acht Punkte vor den Abstiegsplätzen liegt, noch absteigt. Des Weiteren müsste außerdem noch der Oberliga-Vizemeister in der Aufstiegsrunde scheitern.