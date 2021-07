Schulen ausgezeichnet : Fünf Schulen in Kreis erhalten Internet-Goldsiegel

Direktorin der Landesmedienanstalt Ruth Meyer, Julia Erz (Grundschule Wallerfangen), Marianne Viguié (Grundschule Bous), Denise Hirschauer (Grundschule Phillip-Schmidt- Schule Dillingen), Frank Will (Grundschule Bisttal Differten), Jonas Conrat (Grundschule Lisdorf). Foto: BeckerBredel

Kreis Saarlouis Die Veranstaltung wurde kurzfristig verlegt – möglicherweise, weil Eltern Protest angekündigt hatten.

(bub) Kinder an mehreren Grundschulen im Landkreis Saarlouis können den „Surfschein“ machen. Der spielt sich aber nicht auf dem Wasser ab, sondern befähigt die Kinder zu sicherem surfen im Internet, in dem durchaus Gefahren lauern. Die Landesmedienanstalt bietet Unterrichtsmaterialien an und arbeitet eng mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen, um den kleinsten die Tücken des Umgangs mit Computern, Smartphones und auch Videospielen beizubringen und sie gezielt auf Risiken hinzuweisen.

Auch Eltern werden eingebunden, indem es spezielle Elternabende gibt, in denen alle an der Erziehung beteiligten Personen letztlich am gleichen Strang ziehen sollen. Schulen, die das Internet-ABC anbieten, erhalten ein Siegel.

Wenn eine Schule das Siegel viermal in Folge bekommt, wird das Goldsiegel verliehen, das an diesem Donnerstag in Saarbrücken in den Räumen der Landesmedienanstalt an fünf Schulen im Kreis Saarlouis vergeben wurde. Die Grundschule Wallerfangen, die Grundschule Bous, die Philipp-Schmitt-Schule in Dillingen, die Grundschule Lisdorf und die Grundschule Bisttal Differten wurden prämiert und freuten sich über programmierbare Roboter als Sachpreise.

Marianne Viguié von der Grundschule Bous: „Wir haben alles mit den Schülern durchgearbeitet, was der Plan des Internet-ABC hergibt.“ Man halte dieses Angebot aufgrund der praktischen Bedeutung der Internetnutzung bei Kindern und Jugendlichen für ausgesprochen wichtig. Die Schule hat demnach mit den Kindern über die gesunde Dauer der Internetnutzung ebenso gesprochen wie über die Tücken der Messangerdienste, falsche Identitäten, das Recht am eigenen Bild, den sensibelen Umgang mit Fotos, Spielen am Computer, Facebook und andere soziale Netzwerke.