664 Genesene : Fünf neue Coronafälle am Freitag im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis So sieht es aktuell im Kreis Saarlouis aus.

(up) Der Landkreis Saarlouis hat am Freitagabend fünf neue Coronafälle im Landkreis Saarlouis verzeichnet. Demnach erkrankten in Saarlouis eine männliche und eine weibliche Person, außerdem je eine weibliche Person in Lebach und Rehlingen-Siersburg. In Wallerfangen infizierte sich eine männliche Person.