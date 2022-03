Zahlen von Montag : Fünf Menschen im Landkreis Saarlouis sterben mit Corona

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Landkreises bei 2418,8.

308 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Montag registriert worden. 41 Betroffene leben in Saarlouis, 35 in Schwalbach, 34 in Rehlingen-Siersburg, 31 in Lebach, 29 in Schmelz, 21 in Nalbach, je 20 in Wadgassen, Dillingen und Saarwellingen, 19 in Überherrn, je 15 in Ensdorf und Wallerfangen und acht in Bous.

6429 Menschen sind derzeit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 1054 Betroffene leben in Saarlouis, 764 in Lebach, 618 in Dillingen, 527 in Schmelz, 519 in Schwalbach, 513 in Rehlingen-Siersburg, 511 in Wadgassen, 447 in Saarwellingen, 394 in Überherrn, 327 in Wallerfangen, 288 in Nalbach, 235 in Ensdorf und 230 in Bous.