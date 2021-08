Saarlouis : Wissenswertes über Friedhofskultur

Saarlouis Dominik Lieblang, Gartenbau- und Friedhofsmeister beim Neuen Betriebshof Saarlouis, informiert in Rundgängen über den Friedhof Neue Welt. Er informiert über die Historie des Friedhofs, die besondere Grabanlage und das Bestattungswesen.

Am Dienstag, 14. September, 14 Uhr, findet die erste Führung statt.

Der Friedhof Neue Welt ist mit seinen hundert Jahren, nach dem Alten Friedhof, der zweitälteste in Saarlouis. Auf den ersten Blick wirkt die 84 000 Quadratmeter große Begräbnisstätte wie eine riesige Parkanlage. Fast 800 Bäume, teilweise bis zu 400 Jahre alt und 20 Meter hoch, säumen die schmalen Fußwege zwischen Gräbern und Grabfeldern und bilden eine natürlich gewachsene Einfriedung um das Gelände. Rund 2700 Grabsteine stehen auf diesem Friedhof, ein Viertel davon sind historische Grabanlagen. Im Laufe der Jahre kamen neue Grabarten hinzu, darunter Urnen-, Baum- und anonyme Rasengräber. Die Stadt Saarlouis hat auch ein Sternengrabfeld eingerichtet, in dem unter anderem Stillgeborene beigesetzt werden.

Dominik Lieblang spricht in seinen Führungen über Friedhofskultur, erklärt verschiedene Gräberarten und stellt die historischen Grabanlagen sowie bekannte Persönlichkeiten vor, die auf dem Friedhof Neue Welt beigesetzt sind. In seinen Führungen macht er deutlich, dass ein solcher Ort weitaus mehr als nur Bestattungsareal ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Für viele Menschen ist ein Friedhof ein Ort der Trauer und der Erinnerung. Andere sehen darin eine Gedenkstätte, ein Monument der Stadtgeschichte oder einfach nur eine Oase der Stille.