Kunst : Führung durch die Ausstellung „Ludere et laetari“

Saarlouis Am kommenden Sonntag, 10. Oktober, um 15 Uhr findet eine öffentliche, kostenlose Führung durch die Ausstellung „Ludere et laetari“ – Treffpunkt Kunst mit Bildern und Skulpturen von Künstlerinnen und Künstlern aus über 40 Jahren in der Ludwig Galerie Saarlouis statt.