Saarlouis In 20 Minuten durch die Zukunft

Zur Ausstellung „Die Zukunft hat schon begonnen“ in der Ludwig Galerie in Saarlouis gibt es am Mittwoch, 29. März, eine 20-minütige Führung in der Mittagspause. Treffpunkt hierfür ist um 12.30 Uhr. Bei der Gestaltung dieses Projekts haben sich die Teilnehmer mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN auseinandergesetzt, wie es in der Ankündigung heißt. Die künstlerische Umsetzung der Thematik erfolgte dabei überwiegend durch nachhaltige Produkte.