Wildkräuterkunde, Schmiedehandwerk und Viez Frühlings- und Bauernmarkt in Dörsdorf: Kulinarische Leckerbissen und Handwerkskunst

„Nachhaltigkeit, regionale Produkte und Tourismus“ lautet dabei das Motto des kulinarischen Frühlings- und Bauernmarktes, wie es in der Ankündigung heißt. So wird am Nachhaltigkeitsbus des Landkreises Saarlouis Viez zur Verkostung bereitstehen. Mit vor Ort ist der Naturpark Saar-Hunsrück, der Wildkräuterlimonade mit dazu passender Wildkräuterkunde anbietet. Für die kleinen Gäste gibt es ein Kreativangebot. Am Stand des Naturparks können Besucher Neuigkeiten über den Biber erfahren, der sich im Naturschutzgebiet an der Waldbach am Dörsdorfer Rundwanderweg heimisch niedergelassen hat.