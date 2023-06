Das bewegte Leben von Gundula Fiona Poppe von Bachhaus Von der Tochter eines CIA-Agenten zur Buchautorin mit Gewichtheben-Weltrekord

Besuch im beschaulichen Friedrichweiler. Die SZ klingelt, und Gundula Fiona Poppe von Bachhaus lädt uns mit ihrem freundlichen Hundchen Jeannie zu einem Tässchen Kaffee ein. Sobald die Autorin, Künstlerin, Sportlerin und Physiotherapeutin in der für sie wohl typischen offenen Art zu erzählen beginnt, wird schnell klar: Das wird ein längeres Interview. Der Vater war ein amerikanischer CIA-Agent, der tagtäglich in der Zentrale in Langley/Virginia ein und aus ging. Die Mutter stammte aus der ländlichen Umgebung von Schleswig-Holstein. Unsere offenbar sportliche Gastgeberin sammelte bereits zehn WM-Titel und mehr als 30 deutsche Meisterschaften, bevor sie ihr erstes Buch schrieb. Diese „Informations-Lawine“ gilt es erst mal zu sortieren.