Fridays for Future Saarlouis : Klima-Aktivisten wollen Saarlouis wieder stärker in den Fokus nehmen

Mit einem „Die In“, einem symbolischen Sterben, machte Fridays for Future bereits im April 2019 auf dem Großen Markt in Saarlouis auf sich und die Folgen der Klimakrise aufmerksam. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Die Corona-Krise hat auch bei der Fridays for Future Gruppe in Saarlouis für Stillstand gesorgt. Doch nun wollen die Klima-Aktivisten wieder durchstarten. Unserer Zeitung haben sie verraten, was sie als nächstes planen.