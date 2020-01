Ab 14 Uhr in Saarlouis : Erste Fridays For Future-Demo 2020

Erste Fridays For Future-Demo 2020

Ab 14 Uhr in Saarlouis

Saarlouis Fridays For Future ruft heute zur Demonstration in Saarlouis auf und fordert von der Stadt eine klare Ansage.

Am 17. Geburtstag von Klimaaktivistin Greta Thunberg, am heutigen Freitag, 3. Januar, ruft die Klimaschutz-Bewegung Fridays For Future (FFF) Saarland zur ersten Demonstration im neuen Jahr auf.