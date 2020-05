Saarlouis Der Freundes- und Förderkreis der St. Elisabeth Klinik Saarlouis hat eine neue Aufgabe gefunden: Masken nähen.

Wichtig war Theresia Gehl, dass die kochfesten Baumwoll-Modelle in bunten Farben Mut machen und aufmuntern sollten. „Als dann die Mitarbeiterinnen des Stoffgeschäftes „Lieblingsstoffe“, in dem ich immer mein Nähmaterial kaufe, mir eine riesige Menge an Stoffresten zur Verfügung stellte, hat mich das nicht nur sehr gefreut, sondern auch sehr motiviert. So sind in den vergangenen Wochen über 750 Masken entstanden. Diese finden großen Anklang und werden peu á peu (so wie sie entstehen) an die Mitarbeitenden, die keinen direkten Patientenkontakt haben, und die kleinen Patienten in der Kinderklinik mit Unterstützung der Hygienefachkräfte verteilt.