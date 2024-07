Beihilfe zum Mord Zweiter Yeboah-Prozess – Bundesanwaltschaft legt Revision gegen Freispruch ein

Sie hatte im Prozess gegen den einstigen Saarlouiser Neonazi-Chef eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren gefordert. Peter St. habe sich der psychischen Beihilfe zum Mord am Asylbewerber Samuel Yeboah schuldig gemacht. Doch bei der Urteilsverkündung in Koblenz am 9. Juli sagte der Vorsitzende Richter Konrad Leitges, der Vorwurf habe sich in der Beweisaufnahme nicht bestätigt. So kam es zum Freispruch.