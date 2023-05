Nur noch enge Badehosen Saarlouiser Freibad verbietet lange, weite Badehosen – das sind die Gründe

Vor ein paar Jahren war alles irgendwie einfacher. Da war eine Badehose noch eine Badehose. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest in Saarlouis. Mit dem Start der Freibadsaison tritt im Freibad Sonnenbad nämlich eine neue Kleiderordnung für männliche Badegäste in Kraft. Das teilte die Stadt Saarlouis am Donnerstag mit. Ab diesem Frühjahr dürfen in den Becken keine weiten und langen Badehosen mehr getragen werden. Erlaubt sind nur noch kurze und eng anliegende Badehosen ohne Taschen.