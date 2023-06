Vereine Bergmannstradition am Kirmesmontag

Der Berg- und Hüttenarbeiterverein St. Barbara Saarlouis-Fraulautern 1861 blickt auf den 162-jährigen Kirmesmontag am 5. Juni – und lädt hierzu die Bürgerinnen und Bürger ein. „Wir beginnen mit einem Dankgottesdienst in der Kirche Hl. Dreifaltigkeit um 9 Uhr. Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet vom Rathauschor Saarlouis unter der Leitung von Ruth Schmitz“, erläutert Klaus Hiery für den Verein in seiner Ankündigung.