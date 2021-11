Fotowettbewerb in Saarlouis : Handwerkerinnen in Szene gesetzt

Handwerkerinnen in Szene gesetzt

Fotowettbewerb in Saarlouis

Saarlouis Die Siegerinnen und Sieger des Fotowettbewerbs „Frauen verstehen ihr Handwerk“ stehen jetzt fest.

„Frauen verstehen ihr Handwerk“ ist das Motto eines Fotowettbewerbs, den Stadt und Landkreis Saarlouis ins Leben gerufen hatten. Das Ziel: Frauen in der Region eine Plattform zu geben, die sie und ihre handwerklichen Berufe angemessen präsentiert – denn Frauen im Handwerk sind auch heute noch nicht selbstverständlich, aber dennoch unverzichtbar. Fachkräfte werden immer händeringend gesucht.

„Über 100 Einsendungen sprechen dafür, dass es nicht nur auf das Geschlecht ankommt, sondern vor allem auf Können, Spaß und Interesse an der Arbeit“, betont Landrat Patrik Lauer. Die im Kalender abgebildeten Berufe gehen von Goldschmiedin über Anlagenmechanikerin bis hin zur Schornsteinfegerin. Das Handwerk biete kreative Gestaltungslösungen und vereine Formensprache mit Qualität und Persönlichkeit, betont die Stadt. Mit der Präsentation in dem Kalender werden die abgebildeten Frauen im wahrsten Sinne zu Vorbildern, insbesondere für junge Frauen, die sich noch in der Berufswahlorientierungsphase befinden.