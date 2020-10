Fotowalk : In der Innenstadt auf der Suche nach dem besonderen Motiv

Kolja Koglin von der Tourist-Information Saarlouis bei der Tour. Foto: BeckerBredel

Saarlouis Erster Fotowalk durch Saarlouis mit 25 Teilnehmern.

Mit Kamera und Smartphone besondere und einzigartige Blickwinkel in Saarlouis einfangen – das war das Ziel eines Fotowalks (also Foto-Spaziergangs) durch Saarlouis, zu dem die Tourist-Information Saarlouis am vergangenen Samstag einlud. 25 Teilnehmer – die Zahl war wegen Corona begrenzt – hatten sich bereits im Vorfeld zu dem Gang angemeldet, den die Tourist-Information gemeinsam mit der Tourismus Zentrale Saarland und dem saarländischen Fotografenkollektiv Saarroamers anbot.

Der Rundgang zur Saarlouiser Altstadt, den Festungsanlagen, dem Stadtpark und Saaraltarm richtete sich an Hobbyfotografinnen und -fotografen, die bei Instagram und Facebook aktiv sind. „Wir sind dabei, unsere Aktivitäten im Social-Media-Bereich auszubauen und auch die Zielgruppe zu erweitern“, so Kolja Koglin von der Tourist-Information Saarlouis. „Dieser Instagram-Walk richtete sich an Social-Media-Affine, die einen Blick für das Besondere im städtischen Umfeld haben. Die Einzigartigkeit unserer Stadt wollten wir gerne herausarbeiten und in einer Win-Win-Situation für mehr Reichweite für unsere Seiten und auch die Seiten der Fotografen sorgen“, erklärte Koglin. Mit der Aktion wollte man auch darauf hinweisen, dass die Tourist-Information auf Instagram (rendezvous.saarlouis und urlaub.saarland) und auf Facebook aktiv ist.

Wie wird die Aufnahme besonders? Unzählige Fotomotive fanden die Teilnehmer in Saarlouis. Foto: BeckerBredel

Durch die Sozialen Medien wurden auch Markus Keller und Caroline Keller-Hoffmann auf den Fotowalk aufmerksam. Beide schauen und machen sehr gerne schöne Fotos. „Mich interessiert vor allem der Kontakt mit anderen“, erklärte Caroline Keller-Hoffmann. „Ebenso interessiert mich die unterschiedliche Herangehensweise der Teilnehmer auf der Suche nach den besten Motiven“, so Keller-Hoffmann. Das besondere fotografische Interesse von Markus Keller liegt in den kleinen Dingen. „Ich suche Motive, an denen die meisten Menschen vorbeigehen, die im Alltag unbeachtet bleiben“, erklärte Markus Keller.

Dominic Koberski fotografiert eigentlich hauptsächlich Veranstaltungen. Seit 2015 legt der „intensive Hobbyfotograf“, wie er sich selbst beschreibt, seine Kamera nicht mehr aus der Hand. Bei einem Fotowalk war er schon mal in Köln, wo er studiert, dabei. Weil es zeitlich gut gepasst hatte, hatte er sich nun auch für diesen durch Saarlouis angemeldet. Nicole Schmitt beschreibt sich selbst als Anfängerin. „Ich habe meine Kamera seit einem Jahr“, erzählte Nicole Schmitt. „Ich bin heute hier, um dazu zu lernen“, so Schmitt.