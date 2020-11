Manche Entdeckungen zaubern einem ein Lächeln ins Gesicht...

„Don’t worry, be happy“ heißt es in einem bekannten Song. Das kam vielleicht auch dem einen oder anderen in den Sinn, der kürzlich am Saaraltarm in Saarlouis spazierte und plötzlich dieses freundliche Steingesicht in einem Baumstumpf erblickte. Eine Gute-Laune-Entdeckung sozusagen, wohltuend in der aktuell sehr seltsamen Zeit... up/Foto: Ulrike Paulmann