LfS kündigt Beginn für Ende März an : Die Straßenbauarbeiten an der Ortsumgehung Roden gehen weiter

Die Straßenbauarbeiten an der Ortsumgehung Roden gehen weiter

LfS kündigt Beginn für Ende März an

Die Arbeiten an der Ortsumgehung Roden, der B 51 neu, hier aus der Vogelperspektive, schreiten zügig voran. Das Foto stammt vom 12. März. Foto: Ruppenthal

Roden Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wird am Donnerstag, 31. März, im Zusammenhang mit dem Neubau der B 51 Ortsumgehung Roden mit der Fahrbahnsanierung des Streckenabschnittes zwischen den Einmündungen L 174 Lorisstraße und B 51 Hafenstraße bis zur Einmündung zum Industriehafen Saarlouis-Dillingen beginnen.

Die Straßenbauarbeiten im ersten Bauabschnitt beinhalten die Fahrbahnsanierung, die Erneuerung des Geh- und Radwegs, die Markierungsarbeiten und den Neubau der Schutzeinrichtungen auf einer Länge von rund 400 Metern. Parallel dazu werden am Bahnbauwerk die beidseitigen Treppenanlagen und das Geländer in Richtung Industrie­hafen erneuert. Während der Bauzeit bis voraussichtlich Mitte Juni wird der Verkehr mit Ampelregelung am jeweiligen Baufeld vorbeigeführt.