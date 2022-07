Kreistag Saarlouis verabschiedet Ford-Resolution : „Unverschämtheit erster Güte gegenüber den Saarlouiser Ford-Mitarbeitern“

Kreis Saarlouis Nachdem verschiedene Stadt- und Gemeinderäte im Kreis sich bereits zum Vorgehen des Ford-Managements äußerten, hat der Kreistag nun ebenfalls eine gemeinsame Resolution verabschiedet. In seiner jüngsten Sitzung am 21. Juli verurteilten Mitglieder aller Fraktionen die Entscheidung von Ford, die Produktion eines neuen E-Autos dem Werk in Valencia zuzuschlagen.