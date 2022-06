Frust und Ärger am Werkstor bei Ford : „Man hat uns verarscht und beschissen“

Saarlouis Nach der Betriebsversammlung im Fordwerk Saarlouis ist die Stimmung der Beschäftigten auf dem Tiefpunkt.

„Betrogen“, „beschissen“, „verarscht“ – die Stimmung unter den Ford-Mitarbeitern ist nur wenige Minuten nach Beginn der Betriebsversammlung am Mittwochmittag, auf der die rund 4500 Beschäftigten darüber informiert wurden, dass sich der US-Konzern gegen den Standort in Saarlouis entschieden hat, auf dem Tiefpunkt.

Kurz nach Ende der Versammlung verlassen viele der Beschäftigten sichtbar resigniert das Gelände. „Das ist ein Armutszeugnis für ein Weltunternehmen wie Ford, zwei Standorte so gegeneinander auszuspielen“, findet ein älterer Arbeitnehmer, der schon seit 34 Jahren im Werk ist. „Alle leiden unter diesem fiesen Spiel, besonders aber die jungen Menschen, die nun keine Perspektive mehr bei Ford haben.“ Ein Kollege ergänzt: „Wir bekommen immer noch nicht gesagt, was wirklich Sache ist. Man fühlt sich auf die lange Bank geschoben.“ Detlef Stein, Betriebsrat eines Zulieferbetriebes, erklärt: „Es ist eine Schande, was hier passiert. Viele haben wie ich so lange für das Unternehmen gearbeitet, man fühlt sich von den Verantwortlichen hängengelassen.“