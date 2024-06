Stellenabbau in Europa Nicht nur in Saarlouis zückt Ford den Rotstift – auch hier werden Jobs abgebaut

In den vergangenen Jahren hat Ford in Europa den Gürtel bereits deutlich enger geschnallt: Teile der Entwicklungsabteilung wanderten in die USA, das Kölner Werk wurde von 20 000 auf 13 000 Beschäftigte geschrumpft und die Produktion in Saarlouis soll Ende 2025 sogar ganz eingestellt werden. Ein Stopp der Sparmaßnahmen ist jedoch nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil.