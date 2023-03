Ford-Betriebsversammlung „Endlich auch mal positive Nachrichten“

Die Nachricht kam überraschend: Ford will nun doch 1000 Arbeitsplätze bis 2032 in Saarlouis sichern – für sie gelte eine Beschäftigungsgarantie, auch wenn die Produktion 2025 eingestellt wird und dann keine Autos mehr im Saarland vom Band laufen. Diese Vereinbarung mit Ford Deutschland hat der Betriebsrat des Unternehmens am Mittwoch bei einer Betriebsversammlung angekündigt. Im Oktober 2022 hatte Martin Sander, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke, noch von einer langfristigen Sicherung von 500 bis 700 Arbeitsplätzen nach 2025 im Saarlouiser Werk gesprochen.