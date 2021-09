„Es geht um uns alle im Saarland" : Ford-Betriebsrat rechnet mit Kampf um Werk in Saarlouis – Hunderte Stellen schon gestrichen

Die Entscheidung rückt näher. Was wird aus Ford-Saarlouis? Der Betriebsrat erwartet einen harten Kampf. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Der Kampf um die Zukunft des Ford-Werks in Saarlouis geht in seine entscheidende Phase. Schon vor dem großen Aktionstag am 14. September machen der Betriebsrat und die Beschäftigten klar, wie sie ihre Zukunft sehen. Schon dieses Jahr wurden Hunderte Stellen abgebaut.